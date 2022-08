της Μαριλίζ Φασουλοπούλου

Για τα εκατομμύρια των οπαδών του «Game of Thrones» σε όλο τον πλανήτη, το αποψινό ραντεβού της πρεμιέρας του prequel «House of the Dragon» ήταν κάτι που περίμεναν με ανυπομονησία αλλά και αγωνία.

Ανυπομονησία για να ξαναζήσουν τις μαγικές στιγμές στα Westeros και τον εμφύλιο των Targaryen που στάθηκε αφορμή για τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν και αγωνία για το αν η νέα σειρά θα σταθεί στο ύψος του αγαπημένου τους σίριαλ.

Σε κάθε περίπτωση για την HBO και τη μάχη που μαίνεται στο μέτωπο του streaming ανάμεσα στις διαφορετικές πλατφόρμες, είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα, στο οποίο έχει επενδύσει πολλά, πάρα πολλά χρήματα!

Τρία χρόνια μετά την αμφιλεγόμενη αυλαία του Game of Thrones, οι παραγωγοί δεν έχουν υπολογίσει το κόστος προκειμένου να κεντρίσουν και πάλι το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Πραγματικά, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το κάθε ένα από τα δέκα, όλα κι όλα, επεισόδια του πρώτου κύκλου κόστισαν περίπου 20 εκατ. δολάρια. Συνολικά, δηλαδή, μία και μόνο σεζόν κόστισε περίπου 100 εκατ. δολάρια.

Έκτοτε βεβαίως τα κόστη αυξήθηκαν γενικότερα λόγω και της αύξησης του πληθωρισμού και της ενίσχυσης του εργασιακού κόστους. Όμως, και πάλι η εκτίναξη του προϋπολογισμού στα 20 εκατ. δολάρια αποδεικνύει την πρόθεση της εταιρείας παραγωγής να βάλει… βαθιά το χέρι στην τσέπη για να συντηρήσει τον θρύλο του σίριαλ. Κι αυτό παρά το γεγονός πως το ΗΒΟ και η νέα μητρική του εταιρεία, η Discovery, «κάθονται» πάνω σε ένα τεράστιο χρέος που αγγίζει τα 53 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, αναλυτές επισημαίνουν πως το κόστος σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί χαμηλό, αν λάβουμε υπόψη το κόστος του έτερου πολυαναμενόμενου αμερικανικού σίριαλ της ερχόμενης σεζόν: του «The Rings of Power» που θα είναι η τηλεοπτική μεταφορά της αγαπημένης σειράς ταινιών του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ένα σίριαλ που επίσης κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες, στις 2 Σεπτεμβρίου.

