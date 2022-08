Η φινλανδική εφημερίδα Iltalehti ανέφερε την Τετάρτη ότι, σε νέα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρωθυπουργός εθεάθη να διασκεδάζει με άλλους γνωστούς Φινλανδούς όπως πολιτικοί και δημοσιογράφοι.

Στα πλάνα που διέρρευσαν, τα οποία διαχέονται σε πολλά κλιπ στο Instagram Stories, η Μάριν φαίνεται να χορεύει ξέφρενα με φίλους ενώ ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν για κοκαΐνη, σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο φινλανδός βουλευτής Mikko Kärnä, από το κόμμα που συγκυβερνά με το κόμμα της Μάριν, προέτρεψε την πρωθυπουργό να υποβληθεί σε εξέταση για ναρκωτικά και να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα. «Ο λαός έχει επίσης το δικαίωμα να το περιμένει αυτό από την πρωθυπουργό του», έγραψε στο Twitter.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης, η Μάριν αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών και δήλωσε ότι δεν έχει «τίποτα να κρύψει ή να αποκρύψει». Σύμφωνα με τη Μάριν, τα βίντεο είναι ιδιωτικά και γυρίστηκαν σε ιδιωτική κατοικία πριν από μερικές εβδομάδες. Διευκρίνισε ότι γνώριζε ότι βιντεοσκοπήθηκε, αλλά πίστευε ότι τα βίντεο θα παραμείνουν ιδιωτικά.

«Είμαι αναστατωμένη που αυτά τα βίντεο έχουν δημοσιοποιηθεί. Αφορούσαν εμένα να κάνω μια βραδινή έξοδο με φίλους. Κάνω πάρτι – ακόμα και έξαλλα – χορεύοντας και τραγουδώντας» εξήγησε η Μάριν.

Μετά το πάρτι η βραδιά συνεχίστηκε σε δύο ακόμη μπαρ στο Ελσίνκι, διευκρίνισε η Φινλανδή πρωθυπουργός στα μέσα ενημέρωσης, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει ποιος μπορεί να διέρρευσε τα βίντεο.

«Εμπιστεύτηκα ότι εφόσον τα βίντεο είναι ιδιωτικά και δημοσιεύτηκαν σε ιδιωτική εκδήλωση, δεν θα δημοσιεύονταν», είπε η Μάριν.

Τα αποσπάσματα έχουν προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με ορισμένους επικριτές να κατακεραυνώνουν τη Μάριν για ανεύθυνη, όπως λένε, συμπεριφορά, ενώ άλλοι βλέπουν μια πιθανή αύξηση της δημοτικότητας της 36χρονης πρωθυπουργού.

Η Μάριν δέχθηκε πυρά τον περασμένο Δεκέμβριο επειδή είχε μια νυχτερινή έξοδο λίγο μετά τη θετική εξέταση ενός κυβερνητικού συναδέλφου του σε κοροναϊό.

@MarinSanna becoming a symbol of progression and I like it.

If we had always asked for permission from these conservatives, there would be no female prime ministers.

Proud to show this video around to my friends and colleagues.The world and «acceptable values» change.#Finland https://t.co/nWqmRJhyqd

— Julius Uotila (@Isoanselmi) August 17, 2022