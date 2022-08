Ακούγεται απίστευτο αλλά είναι είναι πέρα για πέρα αληθινό. Μία γυναίκα στις ΗΠΑ έχει πεθάνει μέσα σε 19 χρόνια 10 φορές. Η γυναίκα που ζει με ένα σπάνιο νόημα στην καρδιά είναι σήμερα 63 ετών συνταξιούχος δασκάλα και μητέρα.

Ένα νόσημα θεωρείται σπάνιο όταν προσβάλλει πέντε στα 10.000 άτομα στον γενικό πληθυσμό. Σήμερα υπάρχουν 6.000 – 8.000 ασθένειες που χαρακτηρίζονται ως σπάνιες, προσβάλλοντας αυτή τη στιγμή το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Την ίδια πάθηση έχει και ο Δανός ποδοσφαιριστή Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος είχε καταρρεύσει στο πρόσφατο Euro, όταν η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά για πέντε λεπτά.

Σύμφωνα με την dailymail η 63χρονη πρώην δασκάλα πάσχει από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, μια ασθένεια του καρδιακού μυός που επηρεάζει έναν στους 500 Αμερικανούς και Βρετανούς.

Οι γιατροί έκαναν τη διάγνωση το 2003 και της τοποθέτησαν έναν εμφυτεύσιμο απινιδωτή καρδιομετατροπή, η οποία είναι μια συσκευή που εκκινεί την καρδιά αν σταματήσει να χτυπά.

Συνήθως χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά στη ζωή ενός ασθενούς, αν όχι καθόλου. Όμως η συγκεκριμένη γυναίκα, από το Ντουλούθ της Μινεσότα, σώθηκε 10 φορές σε διάστημα 19 ετών.

Η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά για 18 δευτερόλεπτα σε μία περίπτωση.

Η συγκεκριμένη πάθηση κάνει τον καρδιακό μυ να γίνεται υπερβολικά παχύς και άκαμπτος, καθιστώντας δυσκολότερη την άντληση αίματος από την καρδιά και γύρω από το σώμα.

Προκαλείται από γενετικές μεταλλάξεις και μεταδίδεται μέσω των οικογενειών.

Ένα παιδί κάποιου με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έχει 50 τοις εκατό πιθανότητα να κληρονομήσει την πάθηση.

Τα κύρια συμπτώματά του είναι δύσπνοια, πόνος στο στήθος, αίσθημα παλμών και ζάλη.

Mother with heart disease technically died 10 times in 19 years – but is still alive https://t.co/T0FriM4gVy

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 15, 2022