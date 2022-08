Ο συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί παραμένει διασωληνωμένος, κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα του μάτι, έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στα νεύρα του ενός του χεριού και στο ήπαρ μετά την επίθεση που υπέστη με μαχαίρι χθες Παρασκευή, ανέφερε ο λογοτεχνικός πράκτοράς του, ο Άντριου Γουάιλι.

«Τα νέα δεν είναι καλά. Ο Σαλμάν μάλλον θα χάσει την όραση στο ένα του μάτι· τα νεύρα στο χέρι του κόπηκαν· και το ήπαρ του τρυπήθηκε από μαχαιριά και έχει υποστεί ζημιά», ανέφερε ο κ. Γουάιλι σε γραπτή ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ταυτοποίησε τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης στον Σαλμάν Ρουσντί. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον 24χρονο Χάντι Ματάρ, κάτοικο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ο δράστης όρμησε στη σκηνή την ώρα που ο Ρουσντί ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε εκδήλωση του Ιδρύματος Τσοτόκουα και μαχαίρωσε στον λαιμό τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο πάτωμα. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους, προτού συλληφθεί από αστυνομικούς, διευκρινίστηκε.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι γνωστό, ενώ η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε πως δεν υπήρχαν ενδείξεις για πιθανές απειλές πριν από τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

