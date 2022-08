Ο Λιονέλ Μέσι έχει συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν ως το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις γύρω από το όνομα του όσον αφορά στο αν θα συνεχίσει στο Παρίσι η αν θα αποχωρήσει.

Είναι γνωστό πως όλοι στη Μπαρτσελόνα ζουν και αναπνέουν για να δουν τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να επιστρέφει στην ομάδα τους.

Στην υπόθεση λοιπόν ήρθε να ρίξει λάδι στην φωτιά ο πάντα έγκυρος σε μεταγραφικά ζητήματα, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με μια τοποθέτηση του στο twitter.

Συγκεκριμένα ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως παρά το γεγονός πως το συμβόλαιο του Αργεντίνου λήγει το 2023 οι πρωταθλητές Γαλλίας θέλουν ήδη να του το ανανεώσουν, ενώ η Μπαρτσελόνα θέλει να ξεκινήσει τις συζητήσεις με την πλευρά του 35χρονου αστέρα μέσα στους επόμενους μήνες.

Ακόμα, επισημαίνει το γεγονός πως πάντα υπάρχει και η προοπτική του Mls για τον Λιονέλ Μέσι. Όπως και να χει για το μέλλον του θα αποφασίσει μετά το τέλος του Μουντιάλ.

🚨 PSG want to renew Leo Messi’s contract beyond 2023 and Barcelona want to start talks in the coming months.

MLS is also an option; The player will decide after the World Cup.

(Source: @FabrizioRomano) https://t.co/urGxuGXb8o

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 1, 2022