Σκληρές εικόνες

Αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα ήρθαν κοινό και καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια του συναυλίας της δημοφιλούς μπάντας στο Χονγκ Κονγκ.

Όλα συνέβησαν όταν μια από τις γιγαντοοθόνες κατέρρευσε, τραυματίζοντας σοβαρά έναν χορευτή, ο οποίος βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη σκηνή.

Οι θεατές πάγωσαν όταν είδαν την τεράστια ηλεκτρονική συσκευή να σκάει κυριολεκτικά πάνω στο κεφάλι του άτυχου χορευτή.

Όπως ήταν αναμενόμενο η συναυλία αμέσως διακόπηκε αμέσως και ο μάνατζερ της μπάντας ζήτησε από το πλήθος να αποχωρήσει χωρίς πανικό από το χώρο.

Σε κρίσιμη κατάσταση ένας χορευτής

Όπως επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου η τοπική Αστυνομία, ο ένας από τους performer υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, ενώ δύο ακόμη έχουν υποστεί βαριά τραύματα αλλά βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Στο νοσοκομείο διακομίσθηκαν και πολλοί από τους θεατές εξαιτίας του σοκ που υπέστησαν.

