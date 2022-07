Το NBA εκτός από το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο είναι και μια Λίγκα που μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν οι ισορροπίες.

Όπως επιχειρούν να κάνουν οι Σέλτικς με μια σούπερ ανταλλαγή που θα «ταράξει» τα νερά στον «μαγικό κόσμο».

Συγκεκριμένα, οι Κέλτες έρχονται να προστεθούν στη λίστα με τους ενδιαφερόμενους για τον Κέβιν Ντουράντ, μαζί με τους Μαϊάμι Χιτ, Φοίνιξ Σανς και Τορόντο Ράπτορς. Σύμφωνα με τον έγκυρο, Άντριαν Βονιαρόφσκι, οι περσινοί φιναλίστ, «γλυκοκοιτάζουν», τον 33χρονο σταρ ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να γίνει trade από τους Νετς.

Οι Σέλτικς, είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ισχυρά ανταλλάγματα για να αποκτήσουν τον κάτοχο δύο πρωταθλημάτων NBA. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται ο Τζέιλεν Μπράουν αλλά και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο Ντραφτ (2025, 2027, 2029) και δύο ανταλλαγές πικ (2023, 2026).

Ωστόσο, έχουν ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι Τζέισον Τέιτουμ δεν είναι υπό παραχώρηση.

Ο Ντουράντ έχει συμφωνία για τέσσερα χρόνια και συμβόλαιο ύψους 198 εκατ. δολάρια.

ESPN Sources: As Brooklyn Nets star Kevin Durant’s trade request approaches its fourth week, the Boston Celtics have emerged among teams engaged in talks on a possible deal. Story: https://t.co/eXpn6fRoYl

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2022