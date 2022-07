Φαίνεται πως είναι μία πολυάσχολη περίοδος για την ηλιακή δραστηριότητα, καθώς τους τελευταίους μήνες όλο κάτι συμβαίνει ή είναι να συμβεί.

Συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2022, η Γη «χτυπήθηκε» από ξεχωριστές γεωμαγνητικές καταιγίδες, σύμφωνα με τις κυβερνητικές μετεωρολογικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μια γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1 έπληξε τη Γη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σέλας πάνω από τον Καναδά.

Την Παρασκευή, αναφέρθηκε ότι μια τεράστια ηλιακή έκλαμψη είχε ξεσπάσει από τον Ήλιο, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ραδιοφωνικές διακοπές σε πολλά μέρη του κόσμου.

Το Σάββατο, η Δρ. Tamitha Skov, προέβλεψε ένα «άμεσο χτύπημα» από μια ηλιακή καταιγίδα που θα λάβει χώρα την Τρίτη. Η ίδια μοιράστηκε την είδηση στα social media μαζί με ένα βίντεο της NASA.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth’s nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

Η Δρ. Skov είναι ερευνήτρια στο ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενο Aeospace Corporation και βραβευμένη εκπαιδευτικός επιστήμης.

«Άμεσο χτύπημα» έγραψε στο Twitter. «Ένα νήμα που μοιάζει με φίδι και εκτοξεύτηκε από μία μεγάλη ηλιακή καταιγίδα, έχει κατεύθυνση προς της Γη».

«Το μοντέλο της NASA προβλέπει πρόσκρουση στις 19 Ιουλίου. Θα μπορούσε να υπάρξει διαταραχή στο GPS και το ερασιτεχνικό ραδιόφωνο», πρόσθεσε η ίδια.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022