Ο Ντράγκι τόνισε στην ανακοίνωση ότι ο συνασπισμός εθνικής ενότητας που στήριζε την κυβέρνησή του δεν υπάρχει πια.

Όπως υπογράμμισε, η μη συμμετοχή των Πέντε Αστέρων στην ψήφο εμπιστοσύνης ήταν «πολύ σημαντική από πολιτική άποψη».

Ως εκ τούτου γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνησή του έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Γερουσία της Ιταλίας.

