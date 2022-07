«Απάνθρωπη επίθεση»

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις από τους αρκετούς τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από την επίθεση ενόπλου σε εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Δανίας, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα ο αρχηγός της αστυνομίας της Κοπεγχάγης, ο Σέραν Τόμασεν (στη φωτογραφία, επάνω, εμφάνιση του δράστη στο κανάλι του στο YouTube).

Ο δράστης της επίθεσης

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας, οι αρχές είναι πεπεισμένες πως ο 22χρονος Δανός τον οποίο έχουν θέσει υπό κράτηση ήταν ο δράστης της επίθεσης στο εμπορικό κέντρο Fields, που βρίσκεται περί τα μισά της διαδρομής από το κέντρο της πρωτεύουσας της Δανίας προς το αεροδρόμιό της.

Ο κ. Τόμασεν εξήγησε πως ο νεαρός είχε στην κατοχή του τουφέκι και πυρομαχικά όταν συνελήφθη. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και θα οδηγηθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστή, πρόσθεσε.

BREAKING 🇩🇰 : More footage from the shooting ♦️Copenhagen Mayor #SophieAndersen tweeted – “Terrible reports of shooting in Fields. We do not yet know for sure how many were injured or dead, but it is very serious.” #Copenhagen #Denmark pic.twitter.com/xRD4xPcmtR — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 3, 2022

Ανέφερε πως ο 22χρονος ήταν γνωστός στην αστυνομία, αλλά «περιφερειακά», κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

A text shared on Facebook. Make of it what you will. #Copenhagen pic.twitter.com/6uoUHFnKfX — CJ Werleman (@cjwerleman) July 3, 2022

Νωρίτερα, η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανέφερε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν «τρομοκρατική» ενέργεια.

#Youtube has started removing his Gun wielding violent videos on his Youtube Channel

Moreover he seems to be taking Queitapine (drug), according to witnesses he was chasing muslims in the mall#Copenhagen #Copenhague #Denmark #fields pic.twitter.com/g2KHBQaboj — VitalFact-News (@hamsha_sh) July 4, 2022

«Απάνθρωπη επίθεση»

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της χώρας Μέτε Φρέντεριξεν από την πλευρά της τόνισε πως «η Δανία επλήγη από μια απάνθρωπη επίθεση» το βράδυ χθες Κυριακή: «Ανθρωποι σκοτώθηκαν. Ακόμη περισσότεροι τραυματίστηκαν. Αθώες οικογένειες, που ψώνιζαν ή είχαν βγει να φάνε έξω. Παιδιά, έφηβοι κι ενήλικοι».

«Η όμορφη και συνήθως τόσο ασφαλής πρωτεύουσά μας άλλαξε μέσα σε μια στιγμή», πρόσθεσε η κυρία Φρέντεριξεν. «Θέλω να ενθαρρύνω τους Δανούς να σταθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου, να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Today, white supremacist Noah Esbensen went on a shooting rampage in #Copenhagen.

His manifesto echoed #ElPaso, #Cristchurch & #Pittsburgh’s terrorist attacks.

He called himself a «crusader fighting to cleanse 🇩🇰 of Muslim invaders.”

Right wing rhetoric is inspiring terrorism. pic.twitter.com/ViDCTFJSu7 — Rula Jebreal (@rulajebreal) July 4, 2022

Πηγή: ΑΠΕ