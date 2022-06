Ερώτηση στο παιχνίδι γνώσεων «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» σκόρπισε τρομερό γέλιο στους τηλεθεατές και φυσικά στους χρήστες του Twitter.

To παιχνίδι δίνει συχνά αφορμές στο κοινό για να διασκεδάσει αλλά και οι παίκτες δεν μοιάζουν να το εκτιμούν το ίδιο.

Αυτή τη φορά η ερώτηση αφορούσε την οικογενειακή κατάσταση, και συγκεκριμένα τα παιδιά, δύο προσωπικοτήτων.

Μόνο που ο παίκτης έπρεπε να γνωρίζει τα παιδιά που είχαν συνολικά αυτοί οι δύο άνδρες, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους.

«Πόσα παιδιά απέκτησαν ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και ο Σωτήρης Τσιόδρας συνολικά» ήταν η διατύπωση της ερώτησης και οι χρήστες του Twitter βρήκαν την τέλεια αφορμή για… πάρτι.

Η σωστή απάντηση βρισκόταν ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές: 10, 17, 20 και 27, με τον παίκτη να μην γνωρίζει τελικά ότι η σωστή απάντηση ήταν το 27.

Ο Αρναούτογλου έχει πει 8 φορές ότι αφού ήξερες ότι ο Τσιόδρας έχει 7 παιδιά τότε μόνο 17 και 27 μπορεί να είναι οι απαντήσεις.Μιλάμε για πανηλιθιο #ekatommyriouxos https://t.co/VpGmmviIqq

— “We have to go back” (@Wehavetogoback5) June 28, 2022