Με ζωντανές συνδέσεις και συνεχή ροή πληροφόρησης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης καλύπτουν τις εξελίξεις μετά την σοκαριστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την ιστορική απόφαση «Ρόου εναντίον Γουέιντ» (Roe v. Wade) του 1973, με την οποία αναγνωρίστηκε το δικαίωμα στην άμβλωση.

Το CNN καλύπτει ζωντανά τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πολιτών και κυρίως γυναικών, έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ δεκάδες γυναίκες μιλούν στην κάμερα για την απογοήτευση και τον αποτροπιασμό που νιώθουν μετά την ανατροπή της απόφασης, που δίνει το δικαίωμα στη γυναίκα να ορίζει το σώμα της και να παίρνει ελεύθερα τις δικές της αποφάσεις της.

Μια ομάδα ανώτερων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου προετοιμάζεται εδώ και μήνες για να απαντήσει στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που αφαιρεί σε εθνικό επίπεδο το δικαίωμα στην άμβλωση.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σταθμίζει μια σειρά από βήματα για να απαντήσει στην απόφαση, αλλά περιορίζεται από το νόμο και τα όρια της εκτελεστικής του εξουσίας.

Ωστόσο, οι επιλογές εξετάζονται από δικηγόρους, πολιτικούς βοηθούς και πολιτικούς συμβούλους από τότε που διέρρευσε το Μάιο ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Αλλά οι βοηθοί ήταν σαφείς, ότι τίποτα από όσα μπορεί να κάνει ο πρόεδρος δεν θα αποκαθιστούσαν το πανεθνικό δικαίωμα στην άμβλωση.

Ο Τζο Μπάιντεν, ωστόσο, έχει κάποιες επιλογές, με τις οποίες μπορεί να απαντήσει αποφασιστικά στην σκοταδιστική απόφαση του δικαστηρίου.

Τέσσερις εξ αυτών είναι οι πιο σημαντικές, σύμφωνα με τους νομικούς του συμβούλους:

– Μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι αυτή που θα μπορούσε να παρέχει πρόσβαση σε γυναίκες, σε Πολιτείες όπου οι αμβλώσεις καθίστανται παράνομες. Ο FDA έχει ήδη εγκρίνει έναν κανονισμό που διευκολύνει τη διανομή χαπιών μέσω ταχυδρομείου.

– Κήρυξη έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας μέσω του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Αυτό θα μπορούσε να θωρακίσει τους γιατρούς από τη νομική ευθύνη, εάν θεραπεύουν ασθενείς σε Πολιτείες όπου δεν έχουν άδεια (έτσι, για παράδειγμα, ένας γιατρός στο Τέξας θα μπορούσε να ταξιδέψει στο Νέο Μεξικό για να εργαστεί σε μια κλινική εκεί).

– Εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να αμφισβητήσει πολιτειακούς νόμους, που θα ποινικοποιούσαν τη διέλευση των πολιτειακών συνόρων για την πραγματοποίηση έκτρωσης.

– Να εργαστεί μέσω της FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών) για να προειδοποιήσει τους χρήστες των εφαρμογών παρακολούθησης περιόδου σχετικά με το απόρρητό τους και το ενδεχόμενο τα δεδομένα τους να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό εγκυμοσύνης σε πρώιμο στάδιο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, επέκρινε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τις αμβλώσεις, τονίζοντας ότι το δικαστήριο, «όχι μόνο ανέτρεψε σχεδόν 50 χρόνια δεδικασμένου, αλλά υποβίβασε την πιο έντονα προσωπική απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος απέναντι στις ορέξεις πολιτικών και ιδεολόγων – επιτιθέμενο στις βασικές ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών».

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, δήλωσε ότι η «σκληρή απόφαση» του Ανώτατου Δικαστηρίου, που ανατρέπει την υπόθεση για τις αμβλώσεις, είναι «εξωφρενική και σπαρακτική».

«Σήμερα, το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Ανώτατο Δικαστήριο πέτυχε τον σκοτεινό και ακραίο στόχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, να αφαιρέσει από τις γυναίκες το δικαίωμα να λαμβάνουν οι ίδιες αποφάσεις για την αναπαραγωγική τους υγεία. Εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ, του Μιτς Μακόνελ, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και της υπερπλειοψηφίας τους στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι Αμερικανίδες έχουν σήμερα λιγότερη ελευθερία από τις μητέρες τους», ανέφερε η Πελόζι σε δήλωσή της.

Η πρόεδρος της Βουλής υποσχέθηκε ότι οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για να «κατοχυρώσουν τη Roe v. Wade στο νόμο».

«Οι θεμελιώδεις αποφάσεις μιας γυναίκας για την υγεία της είναι δικές της, σε συνεννόηση με τον γιατρό της και τα αγαπημένα της πρόσωπα – και όχι για να υπαγορεύονται από ακροδεξιούς πολιτικούς», υπογράμμισε.

«Αυτή η σκληρή απόφαση είναι εξωφρενική και σπαρακτική. Αλλά μην κάνετε κανένα λάθος: τα δικαιώματα των γυναικών και όλων των Αμερικανών είναι στην ψηφοφορία αυτού του Νοεμβρίου», προειδοποίησε χαρακτηριστικά.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέημς, απάντησε στην ανατροπή της απόφασης, με μία υπόσχεση:

«Η φαύλη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανατρέψει την υπόθεση Roe v. Wade είναι μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία αυτού του έθνους. Μην κάνετε κανένα λάθος: Ενώ άλλες πολιτείες αφαιρούν το θεμελιώδες δικαίωμα στην επιλογή, η Νέα Υόρκη θα είναι πάντα ένα ασφαλές καταφύγιο για όποιον επιθυμεί άμβλωση», έγραψε στο Twitter η Τζέημς.

Και προσέθεσε: «Θα εργαστώ ακούραστα για να διασφαλίσω ότι οι πιο ευάλωτοι και οι άνθρωποι από εχθρικές Πολιτείες θα έχουν πρόσβαση σε αυτή τη σωτήρια φροντίδα. Όλοι σε αυτό το έθνος αξίζουν το δικαίωμα να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις για το σώμα τους».

The Supreme Court’s vicious decision to overturn Roe v. Wade is one of the darkest moments in the history of this nation.

Make no mistake: While other states strip away the fundamental right to choose, New York will always be a safe haven for anyone seeking an abortion.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) June 24, 2022