Το δεύτερο καλοκαιρινό «χτύπημα» της Λιντς από την Σάλτσμπουργκ είναι γεγονός, με τα «παγώνια» να ανακοινώνουν την Τετάρτη (8/6) την απόκτηση του Ράσμους Κρίστενσεν.

Ο διεθνής Δανός δεξιός φουλ μπακ έκλεισε αντί ενός ποσού περίπου 13 εκατ. ευρώ και θα (ξανα)βρει στο Λιντς τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη του στη Σάλτσμπουργκ, Μπρέντεν Άαρονσον που έκλεισε στην αγγλική ομάδα πριν από λίγες εβδομάδες.

Ο Κρίστενσεν μέτρησε την εφετινή σεζόν 10 γκολ και 8 ασίστ σε 44 παιχνίδια με τους «ταύρους» του Σάλτσμπουργκ έχοντας τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών της Λειψίας και της Ντόρτμουντ, όμως η Λιντς κινήθηκε πιο γρήγορα αποτελεσματικά απ’ όλους.

✍️ #LUFC is pleased to announce an agreement has been reached with Red Bull Salzburg for Rasmus Kristensen

— Leeds United (@LUFC) June 8, 2022