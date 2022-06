Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ βρέθηκε θετική στον κοροναϊό και το ταξίδι της στην Ελλάδα αναβάλλεται σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η δημοφιλής υπουργός της Γερμανίας, επρόκειτο να ταξιδέψει αύριο στην Ελλάδα από το Πακιστάν και να γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ήταν επίσης προγραμματισμένη συνάντηση με τον ομόλογό της Νίκο Δένδια, αλλά και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Ωστόσο η ίδια ενημερώθηκε σήμερα πως είναι θετική στην Covid-19 κι έτσι επιστρέφει στο Βερολίνο.

Σημειώνεται πως η κ. Μπέρμποκ αναμένονταν επίσης να μεταβεί την επομένη εβδομάδα στην Άγκυρα, για να συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας.

German Foreign Minister Annalena Baerbock is cutting her visit to Pakistan short after testing positive for COVID-19.https://t.co/7rRKF1NRIY pic.twitter.com/eu1lAr7vO3

— DW Politics (@dw_politics) June 7, 2022