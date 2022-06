Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του Γκάμπριελ Σλόνινα, που θεωρείται πως μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά τον διάδοχο του Τιμπό Κουρτουά κάτω από τα δοκάρια της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Ο μόλις 18 ετών Αμερικανός τερματοφύλακας εντυπωσίασε τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ με τη φανέλα των Σικάγο Φάιαρ και είναι στα μεταγραφικά πλάνα της Ρεάλ, όπως σχετικά αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ.

Ο Σλόνινα, πολωνικής καταγωγής, έγινε πέρσι τον Αύγουστο ο νεαρότερος τερματοφύλακας στην ιστορία του MLS και πριν από λίγες ημέρες απέρριψε την πρόταση της πολωνικής ομοσπονδίας, προτιμώντας να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Gabriel Slonina’s agent Jaime Garcia confirms exclusive news: “We hope Chicago can find an agreement with Real Madrid to realize Gabriel’s dream of playing for Real”. 🚨🇺🇸 #RealMadrid

“With respect to other clubs and other offers – you can’t say no to Real Madrid”.

