Σημαντικής ψυχολογικής αλλά ενδεχομένως και επιχειρησιακής αξίας για την επόμενη ημέρα της ουκρανικής άμυνας μπορεί να αποδειχθεί το χτύπημα στο «Moskva», το κύριο πυραυλοφόρο καταδρομικό του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ρωσία παραδέχθηκε ότι το πλοίο υπέστη «σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά», την οποία απέδωσε σε έκρηξη πυρομαχικών. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί λένε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από δύο πυραύλους, κάτι που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser «Moskva» was attacked by «Neptune» anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66

