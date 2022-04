Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι η ναυαρχίδα του στόλου της στη Μαύρη Θάλασσα -το καταδρομικό Moskva- τυλίχθηκε στις φλόγες την Πέμπτη, με την Ουκρανία να ισχυρίζεται ότι το χτύπησε με πυραύλους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι το καταδρομικό Moskva είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, αφού πυρομαχικά που υπήρχαν σε αυτό εξερράγησαν από τη φωτιά.

Το πλήρωμα, που υπολογίζεται στα περίπου 500 άτομα, σώθηκε όλο, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Το ρωσικό υπουργείο δεν διευκρίνισε τι προκάλεσε την αρχική πυρκαγιά, λέγοντας ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το πλοίο των 12.500 τόνων είχε χτυπηθεί από δύο ουκρανικούς πυραύλους Neptune, χωρίς πάντως να επιβεβαιώνεται επίσημα η προέλευσή τους.

Δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία γι’ αυτό, αλλά ο κυβερνήτης της Οδησσού Μαξίμ Μαρτσένκο δήλωσε στο Telegram: «Επιβεβαιώθηκε ότι το καταδρομικό Moskva πήγε σήμερα ακριβώς εκεί που το έστειλαν οι συνοριοφύλακες μας, στο Φιδονήσι.

» Οι πύραυλοι Neptune που φυλάνε τη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν πολύ σοβαρές ζημιές στο ρωσικό πλοίο. Δόξα στην Ουκρανία!».

Τα σχόλιά του για Φιδονήσι έγιναν διότι, την επομένη ημέρα της έναρξης της ρωσικής εισβολής, το Moskva ήταν το ένα από τα δύο ρωσικά πλοία που πλησίαζαν το συγκεκριμένο νησί στη Μαύρη Θάλασσα.

Εκεί, οι Ρώσοι διέταξαν 13 Ουκρανούς στρατιώτες που υπερασπίζονταν το νησί να παραδοθούν, αλλά οι Ουκρανοί απάντησαν μέσω ασυρμάτου, λέγοντας στο Moskva και το πλήρωμά του να «πάνε να γ@μ@θ@@ν».

Σύμφωνα με το BBC, το καταδρομικό Moskva κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στην τότε ΕΣΣΔ.

Ειδικότερα, κατασκευάστηκε στη νότια πόλη Μικολάιφ της Ουκρανίας, η οποία βομβαρδίζεται τακτικά τις τελευταίες ημέρες από τα ρωσικά στρατεύματα.

Το πλοίο, μήκους 186 μέτρων, αρχικά ονομάστηκε Slava, αλλά αργότερα μετονομάστηκε σε Moskva (Μόσχα).

Ο κύριος οπλισμός του πολεμικού πλοίου είναι πύραυλοι P-1000 Vulkan.

Το καταδρομικό -το οποίο έγινε η ναυαρχίδα του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας το 2000- έπαιξε κομβικό ρόλο κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας της Ρωσίας στη Συρία, η οποία ξεκίνησε το 2015.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser «Moskva» was attacked by «Neptune» anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66

— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022