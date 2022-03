Μια φοβερή μάχη ανάμεσα σε Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ εκτυλίχθηκε στο Grand Prix της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία, με τον ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή να βγαίνει νικητής και να «απαντά» στο Μονεγάσκο, ο οποίος είχε πάρει την πρώτη θέση την περασμένη εβδομάδα στο Μπαχρέιν.

Ο πιλότος της Ferrari ωστόσο έπιασε και πάλι φοβερές ταχύτητες και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχε τρομερό ρυθμό και οδηγούσε την κούρσα.

Αυτό έγινε και λόγω της πολύ καλής τακτικής που ακολούθησε η Ferrari στον αγώνα και κυρίως λόγω της τρομερής «μπλόφας» που έκανε η ιταλική ομάδα στη Red Bull.

Πιο συγκεκριμένα, η Ferrari κάλεσε τον Λεκλέρ κοντά στον 20ό γύρο για αλλαγή ελαστικών. Η Red Bull αντέδρασε και έτσι έφερε τον Πέρεζ στα pit.

Η ιταλική ομάδα όμως φάνηκε πως έκανε… κόλπο στη Red Bull, καθώς ο Λεκλέρ έμεινε στην πίστα και πέρασε το μεξικανό πιλότο, λίγο πριν σηκωθεί η κίτρινη σημαία λόγω του Λατίφι.

Εκεί οι υπόλοιποι πιλότοι, όπως και ο Λεκλέρ, άλλαξαν τα λάστιχά τους υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, με τον Πέρεζ και τη Red Bull να πέφτουν… θύματα παγίδας αλλά και ατυχίας.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Σαρλ Λεκλέρ ανέφερε πως ό,τι έκανε η Ferrari δεν το έκανε στην τύχη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την… μπλόφα.

Charles confirming the dummy call on Perez and smirking while saying it >>>> pic.twitter.com/HUSydlXXmi

— Robyn (@imrobynhi) March 27, 2022