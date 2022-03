Η ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε την άδεια που είχε δώσει στον στηριζόμενο από τη Ρωσία τηλεοπτικό σταθμό RT να μεταδίδει στο Ηνωμένο Βασίλειο με άμεση ισχύ, ύστερα από έρευνα για την αμεροληψία της κάλυψης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η ρυθμιστική αρχή Ofcom ανέφερε σε ανακοίνωση ότι δεν είναι πεπεισμένη ότι το RT μπορεί να είναι υπεύθυνο δίκτυο.

«Η ελευθερία έκφρασης είναι κάτι που προστατεύουμε με σθένος σε αυτή τη χώρα και ο πήχυς για ενέργειες σε βάρος ραδιοτηλεοπτικών δικτύων ορθώς έχει οριστεί πολύ υψηλά. Ύστερα από ανεξάρτητη ρυθμιστική διαδικασία, καταλήξαμε σήμερα ότι το RT δεν είναι το κατάλληλο και αρμόζον για να έχει άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ofcom Μέλανι Ντοζ.

Το RT είναι αυτή της στιγμή ‘εκτός αέρα’ στη Βρετανία λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Μόσχας στα τέλη του περασμένου μήνα. Το RT δήλωσε ότι η ρυθμιστική αρχή ανακάλεσε αδίκως την άδειά του λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία και την κατηγόρησε ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο της βρετανικής κυβέρνησης.

«Η Ofcom έδειξε στο βρετανικό κοινό, και τη ρυθμιστική κοινότητα διεθνώς, ότι παρά την καλά δομημένη εξωτερική εικόνα ανεξαρτησίας, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο της κυβέρνησης, που υποκύπτει στην επιθυμία της για καταστολή των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε στο Reuters η Άννα Μπέλκινα, αναπληρώτρια αρχισυντάκτης του RT.

«Αγνοώντας το απολύτως καθαρό ιστορικό του RT για τέσσερα συνεχή χρόνια και επικαλούμενο καθαρά πολιτικούς λόγους που συνδέονται άμεσα με την κατάσταση στην Ουκρανία και ωστόσο είναι απολύτως ασύνδετοι με τις δραστηριότητες, τη δομή, τη διοίκηση ή τη δημοσιογραφική παραγωγή του RT, η Ofcom έκρινε λανθασμένα πως το RT δεν είναι ‘ικανό και κατάλληλο’ και με αυτό τον τρόπο στέρησε από το βρετανικό κοινό την πρόσβαση σε πληροφορίες».

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε το μαύρο στον τηλεοπτικό σταθμό RT λέγοντας ότι «πρόκειται για συνέχεια της αντι-ρωσικής φρενίτιδας και παραβίαση της ελευθερίας του λόγου».

#Peskov on #RT being banned from broadcasting in #Britain: This is a continuation of the anti-#Russian frenzy and a violation of free speech. pic.twitter.com/aUQrOmXGai

— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022