Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες, όπου δυτικοί αξιωματούχοι διαρρέουν πως φοβούνται χρήση χημικών από τους Ρώσους στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να διατάξει επίθεση με χημικά ή βιολογικά όπλα.

Σύμφωνα, δε, με το Sky News, ο λόγος που ο Πούτιν θα στραφεί στα χημικά είναι η προσπάθειά του να ξεπεράσει ο ρωσικός στρατός τα «υλικοτεχνικά ζητήματα» που προφανώς έχουν προκύψει στη φάλαγγα που βρίσκεται έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Μάλιστα, οι αξιωματούχοι φέρνουν σαν παράδειγμα και την περίπτωση της Συρίας, όπου είχε πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους επίθεση.

«Άρα είναι μια σοβαρή ανησυχία για εμάς» καταλήγουν.

Νέο μήνυμα από το κέντρο του Κιέβου έστειλε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Ο Ποντόλιακ γράφει στον λογαριασμό του στο Twitter σε ουκρανικά και αγγλικά:

«Η χώρα δουλεύει. Το κέντρο επιχειρήσεων είναι στη θέση του, όπως θα έπρεπε να είναι, στο κέντρο του Κιέβου. Όλα είναι κάτω από έλεγχο. Επειδή… Επειδή είμαστε η Ουκρανία».

The country is working. Administrative center is in place. As it is supposed to be – in the center of Kyiv. Everything’s under control. Because… Because we are Ukraine… pic.twitter.com/WEqHaHfwB1

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2022