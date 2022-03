Για ένατη μέρα είναι σε εξέλιξη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τον εφιάλτη του ουκρανικού λαού να συνεχίζεται αφού αυξάνονται οι νεκροί άμαχοι και οι πρόσφυγες του πολέμου.

Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν όλες τις πόλεις «κλειδιά», ενώ πάντα παραμονεύει ο κίνδυνος να υπάρξει πυρηνικός όλεθρος, όπως έδειξε η επίθεση στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Χάρτης που παρουσιάζει το Sky News αποτυπώνει τις επιθέσεις των Ρώσων την ένατη μέρα του πολέμου. Όπως μπορείτε να δείτε, η ρωσική επίθεση είναι πολύπλευρη, ενώ μόνο το δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας έχει γλιτώσει από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνει ο τρίτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ. Την απόφαση των δύο πλευρών επιβεβαίωσε αργότερα και ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνομιλία που είχε με τον Όλαφ Σολτς.

Οι σφοδρές μάχες στα βορειοδυτικά του Κιέβου, της ουκρανικής πρωτεύουσας, συνεχίστηκαν και σήμερα και πιθανότατα περιλάμβαναν νέες συγκρούσεις γύρω από το αεροδρόμιο του Χοστομέλ, ανέφερε η Βρετανία επικαλούμενη επικαιροποιημένη ενημέρωσης των υπηρεσιών πληροφοριών.

Defeated column of invaders in #Gostomel pic.twitter.com/TJ9rOrFwY2



Οι μάχες διεξάγονται κοντά στο μπροστινό άκρο της ρωσικής φάλαγγας των 60 και πλέον χιλιομέτρων, στα περίχωρα της πόλης. Η φάλαγγα έχει σημειώσει μικρή ευδιάκριτη πρόοδο κατά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, προστίθεται στην ενημέρωση αυτήν.

NEW: Russia’s 40-mile long convoy of tanks, artillery and supplies that has stalled miles from Kyiv after Ukrainian strikes, depicted in a 3D rendering.

Pentagon spokes John Kirby told MSNBC today that Ukrainians hit the convoy’s lead vehicles, forcing it to halt.

📹:@Maxar pic.twitter.com/MvKZMh20Qq

— Jack Detsch (@JackDetsch) March 4, 2022