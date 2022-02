Τι εγγυήσεις ζητούν

Σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία και να διαπραγματευτεί την ουδετερότητα του Κιέβου, αλλά πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

Desperation in Kyiv. Mykhailo Podoliak, an adviser to President Zelensky, has stated that Ukraine is ready to hold talks with Russia to negotiate Kyiv’s neutrality, but it must receive security guarantees, he says. https://t.co/9ozcJeh5ap Πού θα σταματήσουν τα στρατεύματα του Πούτιν; — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 25, 2022

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται με τις μάχες να μαίνονται στο Κίεβο, μόλις στα 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο Independent, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισβάλει στο Όμπολον, περιοχή του Κιέβου, όπου ο ουκρανικός στρατός τις αναχαιτίζει. Το υπουργείο Άμυνας ζητά από τους πολίτες να μην αφήσουν τα σπίτια τους και να προετοιμάσουν βόμβες μολότοφ. Η περιοχή είναι στα 10 χιλιόμετρα από το κεντρικό Κίεβο.

⚡️BREAKING: Russia’s forces have entered the Obolon district in Kyiv, where the Ukrainian military is currently fighting them. Ukraine’s Defense Ministry ask residents not to leave their house and prepare Molotov cocktails. The district is approximately 10 km from central Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας δείχνει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα από τη Δύση δεν αρκούν.

Ο αρχηγός του κράτους επέκρινε το ότι συνεχίζει απλά να παρακολουθεί τι συμβαίνει στην Ουκρανία από μακριά, μερικές ώρες μετά τα νέα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο, στη Ζαπορίζια και ενώ ηχούν σειρήνες της αεράμυνας σε πόλεις της δυτικής Ουκρανίας, ιδίως τη Λβιβ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για να την τιμωρήσει για την εισβολή στην Ουκρανία.

«Δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες κυρώσεων. Η πίεση επί της Ρωσίας πρέπει να αυξηθεί. Αυτό είπα στην πρόεδρο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Twitter.

Not all possibilities for sanctions have been exhausted yet. The pressure on Russia must increase. Said this to @Vonderleyen. I am grateful to the President for her decision on additional financial assistance. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022