Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια έκτακτου διαγγέλματός του (φωτογραφία, επάνω) ότι ενέκρινε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Σημείωσε ότι στόχος της επιχείρησης είναι η προστασία του λαού της ανατολικής Ουκρανίας. Εξήγησε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τη Ρωσία.

Είπε ότι η ρωσική κυβέρνηση δεν μπορούσε πλέον να ανέχεται τις απειλές από την Ουκρανία. Διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν είναι η κατοχή του ουκρανικού εδάφους.

So world war 3 has started, and guess who are affected by this??, THE INNOCENT CIVILIANS #Russia #Ukraine pic.twitter.com/UFIw2RAvXS #RussiaUkraineConflict

Αξίωσε οι ουκρανοί στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτια τους. Σε περίπτωση ξένης ανάμιξης διεμήνυσε ότι η Ρωσία θα αντιδράσει αμέσως.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόσθεσε πως την ευθύνη για την όποια αιματοχυσία θα έχει το «ουκρανικό καθεστώς».

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σήμερα το πρωί στο Κίεβο, στην Οδησσό (νότια) και σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, μετά την ανακοίνωση του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της χώρας αυτής, μεταδίδουν δημοσιογράφοι.

Στην πρωτεύουσα, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο και αμέσως μετά σειρήνες ασθενοφόρων.

Στη Μαριούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στον τομέα του μετώπου με μισό εκατομμύριο κατοίκους, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι ακούγονται πυρά πυροβολικού από συνοικία στον ανατολικό τομέα της πόλης.

Πιο κοντά στο μέτωπο, στην Κραματόρσκ, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις.

Εξακόσια χιλιόμετρα από εκεί, στη νότια Ουκρανία, στην Οδησσό, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ακούστηκαν επίσης εκρήξεις,

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε πριν λίγο πως ρωσικές δυνάμεις έφθασαν και επιχειρούν πλέον στη Μαριούπολη και στην Οδησσό.

WATCH: Large explosions seen near Ukraine’s Kharkiv after Putin declares war pic.twitter.com/pOnLsClXBs

Το υπουργείο Aμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι δεν βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων με το πυροβολικό ή με πυραύλους πόλεις ή περιοχές όπου ζουν άμαχοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αρχίσει «εισβολή ευρείας κλίμακας» από τη Ρωσία και ότι αναφέρονται πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον (πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

Στην καταδίκη της «ασύνετης και απρόκλητης επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία» προχώρησε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, τονίζοντας ότι «θέτει σε κίνδυνο αναρίθμητες ζωές αμάχων».

«Για άλλη μια φορά, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας και τις άοκνες διπλωματικές προσπάθειές μας, η Ρωσία επέλεξε τον δρόμο της επιθετικότητας εναντίον μιας κυρίαρχης και ανεξάρτητης χώρας» αναφέρει ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Ukraine asks why Russia is permitted to remain in the UN in light of Putin declaration of war just 48 minutes ago.

So World War 3 has started, and guess who are affected by this??, THE INNOCENT CIVILIANS#WWIII #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/qtw4yXktx5

— Sanat Raj (@SanatRaj101) February 24, 2022