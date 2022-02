Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης μετά την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Φοιτητής από την Ινδία έχει αναρτήσει δύο βίντεο από τη στιγμή των πρώτων βομβαρδισμών, τα οποία έχουν αναμεταδώσει κι άλλοι λογαριασμοί στο Twitter.

Ο ήχος των σειρήνων που ακούγεται παγώνει το αίμα, ενώ πυκνός καπνός βγαίνει μετά τις εκρήξεις.

Indian student stranded in #Ukraine reacts to thick black smoke and siren blazing at a distance after Russia attacks Ukraine today. pic.twitter.com/bfqZjJvKaS

Indian student stranded in #Ukraine: ‘Look what is happening. That place is on fire. What the F**K is happening? Is this really happening?” pic.twitter.com/34npO9n3Tv

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 24, 2022