Στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι η Αίγυπτος γνώρισε την ήττα από τη Σενεγάλη, με την παρέα του Σισέ να κατακτά το πρώτο της Copa Africa.

Μετά το τέλος του τελικού ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν συναισθηματικά φορτισμένος.

Παρ’ όλα αυτά, έδειξε και πάλι το πόσο σπουδαίος αρχηγός είναι, μιλώντας στους συμπαίκτες του.

Ο σταρ της Λίβερπουλ μάζεψε τα… κομμάτια του και έστειλε μήνυμα αντεπίθεσης.

«Είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Δώσαμε τέσσερα ματς μέσα σε 12 μέρες και όλα τους κράτησαν 120 λεπτά. Δεν τα καταφέραμε, αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν ήδη. Έχουμε το Μάρτιο τα πλέι-οφ για το Μουντιάλ του Κατάρ απέναντι στη Σενεγάλη και αν είναι θέλημα του Αλλάχ θα πάρουμε ρεβάνς απέναντί τους» ήταν τα λόγια του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Even with his clear disappointment in losing the AFCON final, Mo Salah was still rallying his teammates with a speech in the dressing room after the game.

What a leader ❤️ pic.twitter.com/1l8k3tggpO

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) February 7, 2022