O 6ος Αμερικανικός Στόλος έχει προσφέρει μια «ασυνήθιστη» αποκάλυψη της θέσης του υποβρυχίου κατευθυνόμενων βλημάτων κλάσης Ohio USS Georgia (SSGN 729), δημοσιοποιώντας εικόνες από τη σύντομη στάση του κοντά στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τη σελίδα The Drive, αυτές οι σπάνιες αποκαλύψεις δεν είναι τυχαίες και τείνουν να γίνονται σε περιόδους αυξανόμενων διεθνών εντάσεων.

Καθώς η κατάσταση στην Ουκρανία κλιμακώνεται, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ φανέρωσε το USS Georgia για να δείξει τόσο στους συμμάχους όσο και στη Ρωσία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην περιοχή και μπορούν να χτυπήσουν από μεγάλες αποστάσεις με μικρό ρίσκο.

Φωτογραφίες από τη στάση ανεφοδιασμού δημοσίευσαν στο Twitter οι Αμερικανικές Ναυτικές Δυνάμεις της Ευρώπης, αναφέροντας ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου κοντά στην πόλη της Λεμεσού.

Run silent, run deep⚓🇨🇾-🇺🇸

The Ohio-class guided-missile #Submarine #USSGeorgia (SSGN 729), operating in the U.S. Sixth Fleet area of operations, conducts a brief stop for personnel near Limassol, Cyprus, Jan. 15, 2022. 🌍#USNavy #NavyPartnerships pic.twitter.com/p5vr8QesHs

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) January 19, 2022