Απώλεια για τη ροκ

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Αμερικανός τραγουδιστής Meat Loaf.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, ο διάσημος τραγουδιστής του οποίου οι επιτυχίες περιλάμβαναν το «I’d Do Anything for Love» και το «Bat Out of Hell» πέθανε έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του.

Η δήλωση ανέφερε: «Είμαστε συντετριμμένοι ανακοινώνοντας πως ο ασύγκριτος Meat Loaf πέθανε απόψε με την σύζυγό του Ντέμπορα στο πλευρό του. Οι κόρες του Περλ και Αμάντα και οι στενοί του φίλοι ήταν μαζί του τις τελευταίες 24 ώρες. Η εκπληκτική του καριέρα διήρκησε 6 δεκαετίες και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως ενώ πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 65 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των ‘Fight Club’, ‘Focus’ ‘Rocky Horror Picture Show’ και ‘Wayne’s World’. Το ‘Bat Out of Hell’ παραμένει ένα από τα 10 άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Γνωρίζουμε πόσα σήμαινε για τόσους πολλούς από εσάς και εκτιμούμε πραγματικά όλη την αγάπη και υποστήριξη καθώς περνάμε αυτή την περίοδο θλίψης έχοντας χάσει έναν τόσο εμπνευσμένο καλλιτέχνη και καλό άνδρα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση της ανάγκης μας για ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Από την καρδιά του μέχρι τις ψυχές σας… μη σταματήσετε ποτέ να ροκάρετε!».





Ο Μάικλ Ντι Άντεϊ γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1947, τραγουδιστής, μουσικός, τραγουδοποιός, παραγωγός και ηθοποιός, έγινε γνωστός με το ψευδώνυμο Μeat Loaf.

Ως μουσικός έκανε επιτυχία με την τριλογία δίσκων Bat Out of Hell (1977, 1993 και 2006), η οποία συνολικά έχει πουλήσει πάνω από 43 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ο πρώτος εκ των τριών δίσκος, μετά από 40 χρόνια, σχεδόν, συνεχίζει και πουλάει 200 χιλιάδες δίσκους ετησίως, το οποίο παρέμεινε στα charts για εννέα χρόνια, κάνοντας το έτσι ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών.

Οι ζωντανές εκτελέσεις του Meat Loaf χαρακτηρίζονταν από θεατρικότητα. Ο τραγουδιστής με το τεράστιο εύρος φωνής, έχει εμφανιστεί σε περίπου 50 τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες.