Τέλος δεν έχει το σίριαλ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τη συμμετοχή του στο αυστραλιανό Open, καθώς λίγες ώρες μετά τον ισχυρισμό των δικηγόρων του ότι βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό στις 16 Δεκεμβρίου, φωτογραφίες και δημοσιεύματα «καίνε» τον σέρβο τενίστα.

Όπως προκύπτει μέσα από τα social media τόσο του ίδιου όσο και της σερβικής ομοσπονδίας τένις, ο Νο1 τενίστας στον κόσμο παρευρέθηκε σε τελετή στο Βελιγράδι την 17η Δεκεμβρίου -δηλαδή μία ημέρα αφότου φέρεται να διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19- χωρίς μάσκα, προς τιμήν των νεαρών σέρβων παικτών.

Σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στις 17 Δεκεμβρίου στο τέλος της ημέρας, η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης του Βελιγραδίου στη σελίδα της στο Facebook έγραφε χαρακτηριστικά:

«Ο καλύτερος τενίστας στον πλανήτη και κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam απένειμε κύπελλα και διπλώματα σε νεαρούς παίκτες. Μόνο τα βραβευμένα παιδιά παρακολούθησαν την παρουσίαση των κυπέλλων που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο τένις Novak στο Βελιγράδι λόγω των μέτρων υγείας που συνδέονται με την πανδημία του κοροναϊού».

Η ανάρτηση περιέχει πολλές φωτογραφίες του Τζόκοβιτς να ποζάρει με αξιωματούχους της ομοσπονδίας και περίπου 20 εφήβους.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο επικεφαλής της σερβικής ομοσπονδίας χάρισε στον Τζόκοβιτς μια ορθόδοξη εικόνα για «όλα όσα έχει προσφέρει στο τένις και τον αθλητισμό γενικότερα, για όλα τα επιτεύγματα και τη γενναιοδωρία του προς όλο τον πλανήτη».

