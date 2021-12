Δείτε για ποιους πρόκειται

Αφουγκράστηκαν τις ανάγκες των νέων, γύρισαν την πλάτη στις δυσκολίες που γέννησε η πανδημία, άρπαξαν τις ευκαιρίες, εργάστηκαν σκληρά και κατάφεραν να ξεχωρίσουν, κερδίζοντας τη δική τους θέση στη λίστα «Forbes 30 Under 30 Greece», ανάμεσα σε κορυφαίους Έλληνες και Ελληνίδες αθλητές, επιστήμονες και επιχειρηματίες.

Ο λόγος για δύο startuppers από τη Μακεδονία, τον Νίκο Χατζηβασιλειάδη και τον Σταύρο Αντωνιάδη, που μαζί με την ομάδα τους, μέλη της οποίας είναι και οι Λάζαρος Πεντερίδης και Στάθης Μήτσκας, (που όμως είναι άνω των 30 ετών), ίδρυσαν τις νεοφυείς εταιρείες Come Together και Backtogether και πλέον στοχεύουν στην εδραίωσή τους, σε διεθνές επίπεδο.

«Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, θα έρθει η στιγμή που θα ανταμειφτείς. Είναι η αναγνώριση για όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια προσπαθειών, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά από όλη την ομάδα», εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο προγραμματιστής Νίκος Χατζηβασιλειάδης.

«Με την ένταξή μας στη λίστα «Forbes 30 Under 30 Greece»», προσθέτει, «είναι σαν να αναγνωρίζουν ότι κάτι κάνουμε σωστά. Είναι κολακευτικό να σε τιμούν άνθρωποι του χώρου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αισθανόμαστε ότι είμαστε στον σωστό δρόμο, κάτι που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε δυναμικά».

Ο Σταύρος Αντωνιάδης, από την πλευρά του, σημειώνει ότι «σημαντικότερη είναι η πορεία της ομάδας και το πώς θα εδραιωθεί στην αγορά η εταιρεία. Ωστόσο, η ένταξη στη λίστα, σίγουρα δείχνει ότι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον χώρο μας, εκτιμούν τους κόπους μας κι αυτό είναι μια σημαντική αναγνώριση».

Ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν, τους οδήγησε στη δημιουργία startup εταιρείας

Όλα ξεκίνησαν όταν αντιμετώπισαν ως παρέα κάποια προβλήματα στην εύρεση εισιτηρίων για κορυφαίες εκδηλώσεις και σκέφτηκαν να δημιουργήσουν κάτι που θα έλυνε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έτσι ιδρύθηκε η Come Together, η οποία, όπως υπογραμμίζει ο Νίκος Χατζηβασιλειάδης, λύνει το πρόβλημα της δευτερεύουσας αγοράς. «Kάποια άτομα αγοράζουν τεράστιο αριθμό εισιτηρίων για να τα πουλήσουν στη συνέχεια σε πολύ υψηλότερες τιμές. Η Come Together, αυτό το αντιμετωπίζει με τη δυναμική μορφή εισιτηρίων. Οι χρήστες είναι προστατευμένοι από πλαστά εισιτήρια και τις αδικαιολόγητα υψηλές τιμές και οι διοργανωτές ελέγχουν την πώληση εισιτηρίων και στη δευτερογενή αγορά», εξηγεί.

Διευκρινίζει δε, ότι με αυτόν τον τρόπο, «αποτρέπονται οι απάτες στα εισιτήρια και το scalping (πωλήσεις στη «μαύρη αγορά»), ενώ με ένα καινούργιο προϊόν, με τη χρήση των NFTs (non-fungible token), τα εισιτήρια μπορούν να μεταπωληθούν μετά την εκδήλωση, ως ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα. Αυτό δίνει επιπλέον κίνητρο στους οπαδούς να πάνε σε μια εκδήλωση για να εξαργυρώσουν αυτά τα NFTs, καθώς θα μπορούσαν να το μεταπωλήσουν, όπως -για παράδειγμα- εάν είχαν ένα εισιτήριο του ’70 από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Μάλιστα, επειδή είναι ψηφιακό, διευρύνει γεωγραφικά την αγορά μιας ζωντανής εκδήλωσης, σε παγκόσμιο επίπεδο», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Χατζηβασιλειάδης.

Δημιούργησαν ψηφιακό διαβατήριο για διοργανώσεις

Εν μέσω πανδημίας, όμως, οι εκδηλώσεις απαγορεύτηκαν και η ομάδα έπρεπε να στοχεύσει σε κάποιον άλλον τομέα. Αυτό δεν άργησε να συμβεί και η ομάδα γρήγορα και αποτελεσματικά δημιούργησε το Backtogether, ένα ψηφιακό COVID-19 διαβατήριο, που περιέχει τα αποτελέσματα των τεστ αντισωμάτων για την COVID-19, αλλά και την κατάσταση εμβολιασμού του ατόμου. «Το Backtogether, το δημιουργήσαμε για να μπορούν οι παρευρισκόμενοι, να συμμετέχουν στις διοργανώσεις με ασφάλεια και η συγκεκριμένη εφαρμογή ήταν μεταξύ των νικητών σε τρεις hackathons (τεχνολογικούς διαγωνισμούς)», εξηγεί ο κ. Χατζηβασιλειάδης.

Αναφερόμενος στον τρόπο εργασίας εν μέσω πανδημίας και στο μέλλον του εγχειρήματος τους, ο Σταύρος Αντωνιάδης, διευκρινίζει πως εξαρχής η ομάδα εργαζόταν εξ αποστάσεως (remote working), κι αυτό συνεχίστηκε και στην πανδημία. «Άλλωστε», τονίζει, «θεωρώ ότι όλοι κάποια στιγμή θα εργάζονται εξ αποστάσεως, καθώς αυτό είναι πιο ευέλικτο και δίχως γεωγραφικούς περιορισμούς. Όταν ξεκινήσαμε, δεν είχαμε ιδέα τι σημαίνει επιχειρηματικότητα και σιγά σιγά μεγαλώσαμε, μάθαμε να εξελισσόμαστε ατομικά, και σαν ομάδα ανοίξαμε τα φτερά μας, κυνηγήσαμε ευκαιρίες και τα καταφέραμε, με αποτέλεσμα να στρέψουμε κάποια βλέμματα προς το μέρος μας και πλέον να συζητάμε με επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο».

Στο πρόγραμμα επιτάχυνσης του Κατάρ αναδείχθηκαν στις 10 πρώτες από 3000 εταιρείες

Η ξεχωριστή αυτή ομάδα νέων έχει λάβει χρηματοδοτήσεις 500.000 ευρώ από το EU GRANTS, angel investments, καθώς και από τον επιταχυντή Qatar Sports Tech (QST). «Στο πρόγραμμα επιτάχυνσης QST, διακριθήκαμε στις 10 πρώτες εταιρείες από τις 3000 που συμμετείχαν συνολικά, και έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα επιτάχυνσης, με σκοπό την παροχή καινοτόμων λύσεων για μεγάλες διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Συγκεκριμένα, πήραμε τη χρηματοδότηση και είχαμε τη δυνατότητα να εκπαιδευτούμε για τρεις μήνες στο αντικείμενό μας, για το πώς θα εξελίξουμε την εταιρία μας», αναφέρει ο Νίκος Χατζηβασιλειάδης.

Όπως δηλώνουν, αγαπούν αυτό που κάνουν και συνεχώς οραματίζονται την εξέλιξη και την ανάπτυξη της εταιρίας τους. «Είμαστε αισιόδοξοι. Άνοιξαν ευτυχώς οι εκδηλώσεις και ήδη απασχολούμαστε σε αυτό το κομμάτι με την Come Together. Παράλληλα, είμαστε και σε επικοινωνία και με άλλες χώρες σε διάφορα μέρη του κόσμου- για παράδειγμα συζητάμε με ποδοσφαιρικές ομάδες από τη Βραζιλία για τη διαχείριση των εισιτηρίων των αθλητικών διοργανώσεων τους», εκμυστηρεύεται ο Νίκος Χατζηβασιλειάδης και ο Σταύρος Αντωνιάδης συμπληρώνει πως γίνονται σημαντικές προσπάθειες πλέον και από την πολιτεία. «Υπάρχουν προγράμματα που υποστηρίζουν τις νεοφυείς εταιρείες, έχουμε δεχθεί στήριξη οικονομική και συμβουλευτική τα τελευταία χρόνια, όπως το «Elevate Greece», που μας έχει βοηθήσει πολύ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ