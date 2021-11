Επεισοδιακή ήταν η συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μαρκ Ρούτε, όταν ολλανδή δημοσιογράφος κατηγόρησε τον έλληνα πρωθυπουργό για «παράνομες επαναπροωθήσεις» και τον ολλανδό ηγέτη για άρνηση φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Η Ingeborg Beugel, ανεξάρτητη ανταποκριτής για ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την επικαιρότητα, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν -και ειδικότερα το περασμένο καλοκαίρι- συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές με την κατηγορία ότι «διευκόλυνε την παράνομη διαμονή αλλοδαπού στην Ελλάδα».

Η κατηγορία αυτή επισείει ποινή φυλάκισης 12 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ, με τη δημοσιογράφο να αφήνεται ελεύθερη και την υπόθεση να μην έχει εκδικαστεί ακόμη λόγω περιορισμών της πανδημίας του κοροναϊού.

Η Beugel είχε δηλώσει ότι συνελήφθη αφού κάποιοι ντόπιοι ειδοποίησαν την αστυνομία για την παρουσία του 23χρονου από το Αφγανιστάν στο σπίτι της. Ο εν λόγω πρόσφυγας έμενε μαζί της, ενώ είχε κάνει προσφυγή κατά της αρνητικής απόφασης για την χορήγηση ασύλου.

«Με κράτησαν σαν να ήμουν κάποιο είδος θανατηφόρου τρομοκράτη. Δεν με άφησαν ούτε να πάω σπίτι για να πάρω τα χάπια και το αποσμητικό μου» είχε δηλώσει τότε η δημοσιογράφος, η οποία μεταφέρθηκε στην Αθήνα με χειροπέδες, μαζί με τον νεαρό Αφγανό.

«Αρκετοί θυμωμένοι νησιώτες κάλεσαν την αστυνομία λέγοντας ότι είχα μια ‘ύποπτη’ σχέση με έναν ‘παράνομο’⁣ άνδρα στο σπίτι μου».

Η ίδια είχε εξηγήσει ότι δεν ήταν μυστικό ότι ο 23χρονος έμενε μαζί της, ενώ είχε γράψει για την ιστορία του σε διάφορα μέσα. «Το όλο θέμα με το ‘κρυφτό’ είναι γελοίο» είχε είπε.

Η Beugel μάλιστα είχε καταγγείλει ότι η αρχική αίτηση ασύλου του νεαρού στην Ελλάδα απορρίφθηκε λόγω μεταφραστικών προβλημάτων στη συνέντευξή του.

H ολλανδή δημοσιογράφος, λίγη ώρα πριν τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούτε, είχε αναρτήσει στο Twitter πως οι δύο πρωθυπουργοί είναι «συνυπεύθυνοι για τα pushbacks και τη φρίκη των προσφύγων».

Μάλιστα, ζητούσε από τους ακολούθους της στο Twitter να τής προτείνουν κάποια ερώτηση για να θέσεις στους δύο πρωθυπουργούς.

In a little while here will appear Greek PM Mitsotakis and Dutch PM Mark Rutte. Both co responsible for pushbacks and refugees horror. I have the right to ask ONE question : WHICH QUESTION YOU WANT ME TO ASK THEM? PLEASE GIMME IDEAS! pic.twitter.com/BIL34Z2sqO

— Ingeborg Beugel (@IBeugel) November 9, 2021