Αυξάνονται, δυστυχώς, όσο περνά η ώρα οι νεκροί από τη βύθιση λέμβου με πρόσφυγες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί τέσσερις σοροί, ενώ άρχουν διασωθεί 22 άτομα (13 άνδρες, 7 γυναίκες κι ένα παιδί).

This is the reality of the exploitation of migrants by criminal gangs in the Aegean - unscrupulous smugglers putting lives at risk in heavily laden unseaworthy dinghies off Chios. pic.twitter.com/2lceJSEgUk

— Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 26, 2021