Η Νιούκαστλ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε της λύση της συνεργασίας της με τον τεχνικό της ομάδας Στιβ Μπρους κάτι που ήταν αναμενόμενο εδώ και μερικές ημέρες.

Ο Άγγλος τεχνικός βρισκόταν στον πάγκο της Νιούκαστλ από το 2019 και αποχώρησε μετά την ανακοίνωση του αγγλικού συλλόγου που αναφέρει ότι η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών πάρθηκε κοινή συναινέσει.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι Νιούκαστλ αγοράστηκε από τους σαουδάραβες ο Στιβ Μπρους βρισκόταν ήδη με το ένα πόδι εκτός ομάδος καθώς οι σαουδάραβες θέλουν να αποκτήσουν έναν πιο έμπειρο και γνωστό προπονητή.

Τη θέση του Άγγλου τεχνικού προς το παρόν θα αναλάβει ο Γκρέιμαν Τζόουνς, ωστόσο η διοίκηση προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποιο άλλο σχόλιο για την απομάκρυνση του Στιβ Μπρους από την τεχνική ηγεσία της Νιούκαστλ.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.

The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021