Η μεγάλη ώρα που περίμεναν πως και πως οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε καθώς λίγο πριν τις 17:00 ο Λιονέλ Μέσι έφτασε στο Παρίσι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη γαλλική ομάδα.

Ο Αργεντινός που νωρίς το πρωί της Τρίτης (10/8) έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Παρί, ταξίδεψε το μεσημέρι οικογενειακώς για το Παρίσι όπου τον περίμεναν χιλιάδες οπαδοί της νέας του ομάδας για να τον υποδεχτούν.

🇫🇷 Lionel Messi waving to the PSG fans from the window of the airport in Paris pic.twitter.com/Sx7Y4LNGbt

— Football Daily (@footballdaily) August 10, 2021