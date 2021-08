Τον γύρω του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την καταστροφική πυρκαγιά που διαλύει τα πάντα στο πέρασμα της στη βόρεια Εύβοια.

Περιουσίες, όνειρα και κόποι μιας ζωής έγιναν στάχτη σε λίγα μόλις λεπτά, με τον ήλιο να έχει κρυφτεί από πυκνό καπνό.

H φωτογραφία του φωτογράφου του SOOC, Κωνσταντίνου Τσακαλίδη, από τις Γούβες, την ώρα που η πύρινη λαίλαπα έχει φτάσει στο χωριό, αποτυπώνει ακριβώς την εφιαλτική κατάσταση που επικρατεί στο όμορφο νησί.

Η εικόνα, έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral. Μια εικόνα που θυμίζει την «Κραυγή» του Έντβαρντ Μουνκ. Μια ηλικιωμένη γυναίκα βγάζει μια τελευταία κραυγή πριν δει το σπίτι της να τυλίγεται στις φλόγες, ανήμπορη να παρέμβει, να το σώσει.

«A heartbreaking moment as Yiayia Panagiota Ritsopi, 81, reacts to the devastating fires in the village of Gouves on Evia island. Photo Credit:Konstantinos Tsakalidis»

via Greek Gateway

