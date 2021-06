Ηχηρό μήνυμα να μείνουν μακριά στέλνει η Ελληνική Αστυνομία – με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – σε μετανάστες και πρόσφυγες που προσπαθούν να περάσουν παράνομα από τα σύνορα της χώρας στον Έβρο.

Η Ελλάδα και η Ευρώπη έχουν στα χέρια τους την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ώστε να αποτραπούν οι παράνομες εισροές από τα χερσαία σύνορα. Στην χώρα μας πρόσφατα λοιπόν δοκιμάστηκε το «κανόνι ήχου», ενώ δοκιμάζεται επίσης τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και… ανιχνευτές ψεύδους.

Το Associated Press και η Deutsche Welle με ρεπορτάζ τους κάλυψαν τις πρώτες δοκιμές αυτής της σύγχρονης τεχνολογίας καταστολής στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο.

A high-pitched «sound cannon» is being used by police in Greece to deter migrants from crossing into the country from Turkey. European Union authorities are also funding a new automated surveillance network as part of a digital fortress, and border walls. https://t.co/1nlXqBRmnb pic.twitter.com/biSYqZ8Er2

