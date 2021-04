Πρωτοφανή όγκο στρατιωτικών δυνάμεων συγκεντρώνει η Ρωσία στον Αρκτικό Κύκλο, όπου δοκιμάζει τα νέα της οπλικά συστήματα σε μια περιοχή που προσφάτως καθάρισε από πάγους λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η ρωσική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή φέρεται να στοχεύει στη διασφάλιση των βόρειων ακτών της, στον Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, αλλά και στην προσπάθεια διάνοιξης θαλάσσιας εμπορικής οδού από την Ασία στην Ευρώπη, όπως μεταdίδει το CNN.

Παρακάτω φαίνεται ρωσική δοκιμαστική βολή από τη ρωσική ακτογραμμή του πυραύλου Όνυξ, που στόχο έχει αντίπαλα πολέμικά πλοία. Το βίντεο προέρχεται από το ρωσικό υπουργείο Αμύνης.

Το ρεπορτάζ του CNN τονίζει ιδιαιτέρως τις ανησυχίες που εκφράζουν Δυτικοί αξιωματούχοι και ειδικοί στα οπλικά συστήματα σχετικά με ένα νέο ρωσικό «υπερόπλο» την τορπίλη Ποσειδών 2Μ39, που δοκιμάζεται εκεί.

#RUSSIA : The first missile firing of the «Bastion» missile launcher from the Alexandra Land island of the Franz Josef Land Archipelago.The Northern Fleet Tactical group fired a Onyx anti-ship cruise missile at a distance of about 200 km in Barents Sea from the launch point. pic.twitter.com/f6OmVquIpi

