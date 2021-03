Οι εικόνες μοιάζουν να έρχονται από άλλο πλανήτη, ίσως από τα ηφαίστεια της ζοφερής Αφροδίτης.

Κάτω από έναν ουρανό σκοτεινιασμένο από τα σύννεφα και τα ηφαιστειακά αέρια, το drone πετά πάνω από ποτάμια λάβας που ξεχύνονται από το ηφαίστειο Φαγκρανταλσφιάλ, το οποίο ξύπνησε την περασμένη εβδομάδα έπειτα από 9 αιώνες ησυχίας.

Κάπου στη μέση του βίντεο, το drone μοιάζει να αποφεύγει παρά τρίχα κομμάτια λιωμένων πετρωμάτων που εκτινάσσονται από τον κρατήρα.

Seems like my video went full throttle! More on my YouTube channel pic.twitter.com/RzrRniXxPu

— Bjorn Steinbekk (@BSteinbekk) March 22, 2021