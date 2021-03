Εν μέσω θύελλας αντιδράσεων που έχει ξεσηκώσει το νέο ντοκιμαντέρ του ντοκιμαντέρ του HBO «Allen v Farrow», με αντικείμενο τον άγριο πόλεμο του θρυλικού δημιουργού του αμερικανικού κινηματογράφου με την πρώην σύντροφό του και αλλοτινή μούσα του, Μία Φάροου, ο Γούντι Άλεν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ακόμα καταγγελίας κακοποίησης.

Λόγω της εμφάνισής της, είχε κερδίσει μερικά συμβόλαια στον χώρο του μόντελινγκ, κάτι για το οποίο ήταν ενθουσιασμένη επειδή ήθελε να γίνει διάσημη.

Εκείνος ήταν 41 ετών, είχε ήδη σημειώσει επιτυχία με την ταινία «Sleeper» και σύντομα θα κυκλοφορούσε τις ταινίες «Annie Hall» και «Manhattan», δύο από τις σπουδαιότερες ταινίες του.

Σε αυτήν ο Γούντι Άλεν υποδύεται έναν μεσήλικα άνδρα που είχε σχέση με ένα 17χρονο κορίτσι, το οποίο υποδύθηκε η ηθοποιός Μαριέλ Χέμινγουεϊ, η οποία τότε ήταν 16 ετών.

Tέσσερις δεκαετίες μετά την προβολή της ταινίας, μπορεί η Κριστίνα Ενγκελχαρντ να δει τη σκληρή ειρωνεία της ιστορίας.

«Η ταινία μού θύμιζε πάντα πώς έπαιζε με τους χαρακτήρες στις ταινίες του και πώς έπαιζε μαζί μου», λέει η Κριστίνα σήμερα.

Ο Γούντι Άλεν δεν ανέφερε ποτέ τη νεαρή της ηλικία -παρά το χάσμα των 25 ετών μεταξύ τους- και από την αρχή έθεσε κανόνες ότι δεν θα συζητούσαν για τη δουλειά του και θα συναντιόντουσαν μόνο στο σπίτι του.

Η Κριστίνα πιστεύει ότι ήταν μια ακατέργαστη και σκληρή εισαγωγή στον κόσμο των σχέσεων για ένα νεαρό κορίτσι και, επί πολλά χρόνια, αρνούνταν να δει τον εαυτό της ως θύμα.

«Το γεγονός ότι ήμουν έφηβη δεν αναφέρθηκε ποτέ και αυτό ήταν πραγματικά πολύ έξυπνο γιατί με έκανε να νιώθω σαν ενήλικη. Μου έκανε ερωτήσεις -τι σκέφτομαι για διάφορα πράγματα- και ήμουν ενθουσιασμένη που ήθελε τη γνώμη μου.

Για εμένα, αυτό ήταν συναρπαστικό -δεν με έβλεπε μόνο ως μια ελκυστική κοπέλα. Σκέφτηκα ότι τον ένοιαζε το μυαλό μου, όπως και το σώμα μου», λέει.

«Αλλά δεν με έβγαλε ποτέ για δείπνο ή ραντεβού, ούτε μία φορά».

