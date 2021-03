Η εισαγγελία του Παλέρμο της Σικελίας ζήτησε την παραπομπή σε δίκη του γραμματέα της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, για στέρηση ατομικής ελευθερίας σε μετανάστες.

Η υπόθεση αφορά την απόφαση του Σαλβίνι, τον Αύγουστο του 2019 (όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Κόντε) να μην επιτρέψει, επί μια εβδομάδα, την αποβίβαση 147 μεταναστών και προσφύγων οι οποίοι βρίσκονταν στα ανοικτά της Λαμπεντούζα, σε πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms.

«Η εισαγγελία του Παλέρμο ζήτησε την παραπομπή μου σε δίκη, για στέρηση ατομικής ελευθερίας. Η προβλεπόμενη ποινή είναι δεκαπέντε ετών φυλάκιση. Αν ανησυχώ; Καθόλου» έγραψε ο Σαλβίνι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

La Procura di Palermo ha chiesto rinvio a giudizio e processo contro di me per sequestro di persona, 15 anni di carcere la pena prevista.

Preoccupato? Proprio no😊.

Sono orgoglioso di aver lavorato per proteggere il mio Paese, rispettando la legge, svegliando l’Europa… pic.twitter.com/4jQ0jRQDSI

