Αναμένεται

Η PJ Harvey δίνει πρόγευση του άλμπουμ της, Uh Huh Her – Demos με μια ανεπεξέργαστη ερμηνεία του «Shame» το οποίο περιλαμβανόταν στο αρχικό «Uh Huh Her» του 2004.

Στην ηχογράφηση, παίζει χαμηλές νότες στην κιθάρα της, με ελάχιστα κρουστά και ακορντεόν, καθώς τραγουδά «Shame is the shadow of love», όπως ακριβώς έκανε στο αρχικό άλμπουμ.

Uh Huh Her, PJ Harvey’s 6th studio album, will be reissued on vinyl on 30th April and released alongside a collection of… Δημοσιεύτηκε από PJ Harvey στις Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

Το Uh Huh Her – Demos θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου – ψηφιακά, σε βινύλιο και σε CD – συνοδευόμενο από επανακυκλοφορία του αρχικού LP.

Πέρυσι, η Harvey ξεκίνησε επανακυκλοφορίες των άλμπουμ της και των demo ηχογραφήσεων που αντιστοιχούσαν σε κάθε ένα από αυτά.

Αν και το αρχικό Uh Huh Her περιλάμβανε 14 τραγούδια, η έκδοση με τα demos του θα περιλαμβάνει μόνο εννέα από αυτά· παραλείπονται κάποια από τα πιο σύντομης διάρκειας, όπως το «No Child of Mine», το οποίο ανέπτυξε πλήρως για τον δίσκο Before the Poison της Marianne Faithfull.

Όπως και στις προηγούμενες επανεκδόσεις, το μάστερινγκ στις εκδοχές για βινύλιο και του Uh Huh Her και του Uh Huh Her – Demos έκανε, στο Loud Mastering, ο Jason Mitchell υπό την καθοδήγηση του Head, συνεργάτη της Harvey εδώ και πολλά χρόνια.

Η έκδοση των demos όπως αναφέρει το ΑΠΕ , συμπεριλαμβάνει καινούργιο υλικό, συμπεριλαμβανομένων ανέκδοτων φωτογραφιών από τη Maria Mochnacz, η οποία συνεργάστηκε για τη συσκευασία του άλμπουμ με τον Rob Crane, τον σχεδιαστή του αρχικού Uh Huh Her.

Ακούστε το «Shame» στο παρακάτω βίντεο: