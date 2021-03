H βρετανική ταμπλόιντ Mail on Sunday θα πρέπει να ενημερώσει στο πρωτοσέλιδό της τους αναγνώστες σχετικά με τη δικαστική ήττα της από την Μέγκαν Μαρκλ, τη σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι, η οποία είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη σε βάρος της εφημερίδας για παραβίαση της προσωπικής ζωή της, μετά τη δημοσίευση μιας επιστολής προς τον πατέρα της, όπως αποφάσισε σήμερα βρετανικό δικαστήριο.

Η 39χρονη πρώην ηθοποιός δικαιώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου στην προσφυγή της κατά της εφημερίδας.

Την κατηγορούσε για τη δημοσίευση μιας επιστολής, που είχε γράψει το 2018, όπου ζητούσε από τον πατέρα της Τόμας Μαρκλ να σταματήσει να λέει ψέματα στα ΜΜΕ σχετικά με τη σχέση τους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη δικαίωσή της στην προσφυγή της κατά της εφημερίδας Mail on Sunday, η Μέγκαν Μαρκλ ζητάει από την βρετανική ταμπλόιντ το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου λιρών για τα δικαστικά έξοδα.

Υποχρεώνει την ταμπλόιντ, εκτός από το πρωτοσέλιδό της, να αναφέρει στην τρίτη σελίδα της ότι «παραβίασε το δικαίωμα του συντάκτη» με τη δημοσίευση αυτή και θα πρέπει να αναρτήσει στον ιστότοπό της έναν σύνδεσμο που θα παραπέμπει στο πλήρες κείμενο της απόφασης.

