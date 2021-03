Ο γίγαντας των διαδικτυακών αγορών Amazon άλλαξε εσπευσμένα το νέο λογότυπο που εμφανίζεται στο app του καταστήματος έπειτα από διαμαρτυρίες ότι το σχέδιο θυμίζει χαμογελαστό Χίτλερ.

Το νέο logo που παρουσιάστηκε δοκιμαστικά τον Ιανουάριο είναι ένα καφέ τετράγωνο που παραπέμπει σε πακέτο της Amazon και συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό «χαμογελαστό βέλος» της εταιρείας. Στο πάνω τμήμα του τετραγώνου εμφανιζόταν μια μπλε ταινία με οδοντωτή άκρη σαν σελοτέιπ.

Για κάποιους χρήστες, η οδοντωτή ταινία έμοιαζε με το χαρακτηριστικό, στενό και καλοχτενισμένο μουστάκι του ναζιστή ηγέτη.

Η Amazon απάντησε στις επικρίσεις αφαιρώντας το οδοντωτό σχήμα και διπλώνοντας την άκρη της κολλητικής ταινίας.

Amazon’s new app logo be lookin like they’re the THIRD most downloaded in the “Reich” section. pic.twitter.com/znvvfQ5nst

— Jon Prosser (@jon_prosser) January 26, 2021