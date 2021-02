Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον παρουσιάζει σειρά συνεντεύξεων με τη μορφή podcast μέσω του IHeartMedia, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Check out my conversation with President @BillClinton about jazz and democracy https://t.co/7s6dfF0YWu https://t.co/l06r4MFSf9

«Μεγαλώνοντας στο Άρκανσας αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια οικογένεια που δεν είχε πολλά χρήματα, το μεγαλύτερο μέρος της ψυχαγωγίας μας περιστρεφόταν γύρω από την αφήγηση.

Ακούγοντας τους συγγενείς και τους γείτονές μου να λένε ιστορίες κατάλαβα ότι ο καθένας έχει μια ιστορία και ότι η ιστορία του καθενός έχει αξία» ανέφερε ο Μπιλ Κλίντον σε δήλωσή του.

«Πάντα πίστευα ότι κεντρικό σημείο της δουλειάς μου ήταν να δίνω στους ανθρώπους την ευκαιρία να έχουν καλύτερες ιστορίες.

Μόλις ακούτε τις ελπίδες και τους φόβους ενός ατόμου, πού ήταν και πού θέλει να πάει, οι διαφορές σας εξαφανίζονται – γίνεστε άνθρωποι πρώτα.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε τέτοιου είδους συνδέσεις» τόνισε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε εκείνη τη σειρά συνεντεύξεων συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι ο σεφ Χοσέ Αντρές, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους και η αείμνηστη δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι και είναι τιμή μας που συνεργαζόμαστε με τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον στο νέο του podcast.

Έχει το σπάνιο δώρο να έχει τόσο βαθιά ευφυΐα και έμφυτη ικανότητα να συνδέεται με ανθρώπους απ’ όλους τους τομείς της ζωής» ανέφερε σε δήλωσή του ο Τζον Σάικς, πρόεδρος της Entertainment Enterprises για το iHeartMedia.

«Είναι γεννημένος αφηγητής και η περιέργειά του για τους ανθρώπους και τις ιδέες που συνθέτουν τον κόσμο μας είναι μεταδοτική» πρόσθεσε.

NEW: In the latest episode of “Why Am I Telling You This?,” President @BillClinton is joined by @drsanjaygupta to discuss how facts can fight back against COVID-19.

Listen and subscribe on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts: https://t.co/0tt37B50zQ pic.twitter.com/J9ChUOHwcU

— Clinton Foundation (@ClintonFdn) February 11, 2021