Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εμβόλιο της Moderna κατά της Covid-19, έγινε γνωστό το μεσημέρι της Τετάρτης.

Το τελικό πράσινο φως για την έκτακτη αδειοδότηση του εμβολίου αναμένεται τώρα να δωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το εμβόλιο της αμερικανικής Moderna θα γίνει έτσι το δεύτερο που λαμβάνει έγκριση στην ΕΕ, μετά την αδειοδότηση του εμβολίου των Pfizer/BioNtech πριν από δύο εβδομάδες.

