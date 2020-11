Σε εξέλιξη βρίσκεται το βράδυ της Δευτέρα, επιχείρηση της αστυνομίες, μετά από ανταλλαγή πυρών στο κέντρο της Βιέννης, σύμφωνα με όσα ανέφερε η αυστριακή αστυνομία στο twitter, κάνοντας λόγο για αρκετούς τραυματίες, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση, με την αυστριακή εφημερίδα Falter, η οποία επικαλείται το ΥΠΕΣ, υπάρχει ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες. «Τρομοκρατικό χτύπημα στη συναγωγή της Βιέννης. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες» γράφει ο ίδιος μέσω Twitter.

Άλλα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως η επίθεση έγινε στο δρόμο όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συναγωγή της πόλης, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν η επίθεση είχε ως στόχο τη συναγωγή ή όχι, παρά τα όσα έγιναν γνωστά στην αρχή.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα krone, σημειώθηκαν αρκετοί πυροβολισμοί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο έφερε επάνω του. Σύμφωνα πάντα με την εν λόγω ιστοσελίδα, υπάρχουν κι άλλοι δράστες, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή.

Μάλιστα η ίδια εφημερίδα δημοσιεύει βίντεο, όπου ισχυρίζεται ότι είναι από τη στιγμή των πυροβολισμών. Ήδη τα social media έχουν γεμίσει με βίντεο από την περιοχή, όπου -όπως είναι λογικό- επικρατεί πανικός.

BREAKING – Massive anti-terror operation in #Vienna underway after an attack on multiple locations including a Jewish synagogue. Suspects reportedly still at large.pic.twitter.com/M5121JXCz3

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020