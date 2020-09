Περισσότερα από 100 άτομα έχουν διαγνωστεί με κοροναϊό σε οκτώ αμερικανικές πολιτείες, σε μία έξαρση που έχει συνδεθεί με αμφιλεγόμενη συναυλία των Smash Mouth νωρίτερα αυτόν το μήνα στην πόλη Στέρτζις, στη Νότια Ντακότα.

Το συγκρότημα πυροδότησε οργή μετά τη δημοσίευση εικόνων από τη συναυλία, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης μοτοσικλετιστών, Sturgis Motorcycle Rally, στη Νότια Ντακότα, στις οποίες διακρίνονται οι θεατές να μην φορούν μάσκες προστασίας από τον κοροναϊό.

