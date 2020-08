Με ένα tweet ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.

«Σημαντική ευκαιρία να μιλήσω με τον ελληνα ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια, στη Βιέννη, για την επείγουσα ανάγκη μείωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο» έγραψε ο Μάικ Πομπέο, λίγες ώρες μετά το ραντεβού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Νίκος Δένδιας ζήτησε έντονη αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Important opportunity to speak with Greek Foreign Minister Dendias in Vienna today on the urgent need to reduce Eastern Mediterranean tensions. pic.twitter.com/kqagzPi8bd

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 14, 2020