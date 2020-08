Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα υποδεχθεί το φθινόπωρο με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μαέστρο Ένιο Μορικόνε που έφυγε τον περασμένο Ιούλιο. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει προβολές ταινιών για τις οποίες είχε γράψει μουσική ο σπουδαίος Ιταλός συνθέτης και μία συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Άντριαν Πραμπάβα.

Το κινηματογραφικό αφιέρωμα, που επιμελείται ο κριτικός κινηματογράφου Ηλίας Φραγκούλης, θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η ΚΟΑ, σε συνεργασία με το European FilmPhilharmonic Institute, θα δώσει μία συναυλία-αφιέρωμα στον Μορικόνε που θα περιλαμβάνει όχι μόνο εμβληματικά soundtrack από τη δεκαετία του ’60 (The Good, the Bad and the Ugly, Once upon a Time in the West), αλλά και σύγχρονες δημιουργίες του, όπως η μουσική για τη Malena του Τζουζέπε Τορνατόρε και η βραβευμένη με Όσκαρ μουσική για την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο The Hateful Eight.

Το αφιέρωμα στον Ένιο Μορικονε πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά προγραμματισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και είναι συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου και του ΚΠIΣΝ. Εντάσσεται στην πρωτοβουλία Tempo Forte Italia-Ελλάδα 2020. Με την υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Με την επικοινωνιακή υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ennio Morricone Ελλάδος