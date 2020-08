Οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής αστυνομίας συνέλαβαν τον άνδρα που κράτησε όμηρο μία υπάλληλο σε τράπεζα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, έγινε γνωστό από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Αντόν Γκερασένκο.

Οι αρχές απελευθέρωσαν την όμηρο, η οποία δεν τραυματίστηκε.

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, η επιχείρηση διεξήχθη από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU).

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter από τις SBU διακρίνεται ο δράστης με χειροπέδες, ενώ έχει μεταφερθεί σε ένα βανάκι από δύο ένοπλους άνδρες. «Μια δίκη και μια μακρά ποινή κάθειρξης» τον περιμένουν, σημείωσε ο Γκερασένκο.

Νωρίτερα, ο ίδιος έγραψε στο Facebook ότι ο άνδρας εισέβαλε στην τράπεζα το μεσημέρι τοπική ώρα, είπε στους υπαλλήλους ότι έχει εκρηκτικό μηχανισμό στο σακίδιό του και τους ζήτησε να καλέσουν την αστυνομία.

Οι υπάλληλοι της τράπεζας έφυγαν από το γραφείο, ενώ η επικεφαλής του καταστήματος παρέμεινε εκεί (ως όμηρος), ανέφερε ο Γκερασένκο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης είναι υπήκοος Ουζμπεκιστάν, είναι ηλικίας 32 ετών και προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του.

Αργότερα, ο Γκερασένκο είπε σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα ότι ο δράστης ζήτησε να δώσει συνέντευξη σε δημοσιογράφους. Η αστυνομία επέτρεψε σε δημοσιογράφους να συνομιλήσουν μαζί του προτού κάνει έφοδο στο κτίριο.

«Σύμφωνα με τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για έναν ψυχικά διαταραγμένο άνθρωπο» ανέφερε ο Αντόν Γκερασένκο, σημειώνοντας πως δεν έχει εξακριβωθεί εάν ο δράστης είχε πραγματικά στην κατοχή του εκρηκτικά.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε ζωντανά στο ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο 112.ua ο δράστης ισχυρίστηκε ότι είναι «άγιο πνεύμα» και επέκρινε τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του.

«Ο τρομοκράτης συνελήφθη ζωντανός. Δεν σημειώθηκε έκρηξη. Πυροτεχνουργοί εργάζονται στο σημείο» έγραψε ο Γκερασένκο μετά την έφοδο της αστυνομίας.

