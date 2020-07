Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας Τόμας Οπερμαν πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας νωρίτερα σήμερα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε μια ευρεία ατζέντα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διμερών σχέσεων Ελλάδος- Γερμανίας, τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, το προσφυγικό, ο κοροναϊός και τα θέματα του τουρισμού, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias meets w/ @ThomasOppermann Vice President of the @Bundestag – A wide agenda discussed incl. 🇬🇷🇩🇪 bilateral relations, dvpts in #EasternMediterranean, migration, #Covid19 & tourism / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Αντιπρόεδρο Ομοσπονδιακής Βουλής Γερμανίας Th.Oppermann pic.twitter.com/2BBhAcGuBi

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 10, 2020